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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بشيخ الملحنين زكريا أحمد في لقاءات المقهى الرمضاني بالفيوم

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد فرع ثقافة الفيوم، خامس فعاليات مقهى يوسف وهبي الثقافي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة. 

تضمنت الفعاليات الاحتفاء بمسيرة الموسيقار الكبير "زكريا أحمد" ضمن برنامج عطر الأحباب، وأدار اللقاء د. إبراهيم حنفي وشارك به الفنان عهدي شاكر.

استهل "حنفي" حديثه بكلمات ترحيب أشار فيها إلي تأثير مثل هذه الليالي العطرية من ذكر الأحباب، في استرجاع النماذج القومية والشعبية في الفن والإبداع، بما تركوه من أعمال خالدة، ومن بينهم هؤلاء شخصية اليوم الموسيقار الفريد وشيخ الملحنين زكريا أحمد.

وتحدث الموسيقار عهدي شاكر موضحا أن زكريا أحمد موسيقار عبقري وملحن أصيل، واستعرض مراحل من حياته وبداياته، وأن حياته الشخصية اتسمت بالبساطة وأنه كان ذو طابع خفيف الروح والدم، وطرح أيضا جوانب من أعمال الملحن زكريا أحمد، وتلحينه الطقطوقة والمذهب ذو الإيقاع السريع مثل لحن "اوعي تكلمني بابا جاي ورايا"، والتي تصدرت الصحف وحققت نجاحا لما صاحبها من تطور الإيقاع السريع، واستغراب المستمعين  باللحن الجديد، كما تناول أعماله مع أم كلثوم وعدد كبير من المطربين وأعماله بصوته للتلفزيون وغيرها.

وأشار "شاكر" إلى محنة الشيخ زكريا في وفاة أبنائه الثلاثة في وقت قصير جدا، والتي أصيب بعدها بحزن عميق، وكان بيرم التونسي من أعز أصدقائه وأراد أن يواسيه، لذلك تعاونا معا ونتج عن هذا التعاون باقة من الأشعار الصوفية والزجلية منها "يا أهل المغنى دماغنا وجعنا".

هذا وتقام فعاليات برنامج عطر الأحباب بالمقهى الثقافي بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، ونظمها قسم الثقافة العامة بالفرع.

تلي ذلك فقرات موسيقية من لحن العود  للموسيقار الشاب أحمد صالح والذي تغنى "ياعصفورة حنيت لك كفي، من حقنا نحلم ونعيش، موصوف في الطب دواء، بتخافي من ضحكك ليه، الحصان، ومصر يا بهية".

أعقبها أمسية شعرية للشعراء عبد الحميد سرحان، والشاعر محمد شاكر، ألقي خلالها "سرحان" قصيدة بعنوان "فرقة بالية من دم الحلاچ"، ثم ألقي "شاكر" قصيدة بعنوان "خالتي سجيدة".

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل. شهدت الوحدة المحلية بقرية الجمهورية بطامية، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية، ومجلس مدينة طامية، ليلة رمضانية جديدة بحضور سكرتير عام مجلس مدينة طامية، ورئيس الوحدة المحلية وعدد كبير من أهالي القرية والإعلاميين، تضمنت فقرة شعرية للشاعر أحمد جمال بعنوان "أمي"، واختتمت بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، قدمت خلالها باقة من الأغنيات التراثية الرمضانية والبدوية، وسط تجاوب كبير من الحضور، قدم الاحتفالية محمد عيسى.

كما قدم الفرع ضمن برنامجه المركزي عددا من الورش الفنية المتنوعة للمرأة والأطفال قدمها فنانو الفرع منها، منها ورشة فنية لثقافة الطفل لتصميم أشكال جمالية من زينة رمضان من الفوم البرونز الملون بمكتبة الفيوم العامة، وورشة أشغال فنية من الفوم لقسم التمكين الثقافي لعمل أشكال مختلفة من فوانيس وهلال رمضان بمكتبة مطرطارس، بجانب ورشة أشغال يدوية من المكرمية بنادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة. 

كما عقد قسم ثقافة الطفل ورشة حكي بالعرائس القفازية حول آداب الصيام، بمدرسة التجربية الحديثة، إضافة إلى ورشة لتعليم أساسيات الرسم.

فرع ثقافة الفيوم يوسف وهبي الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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