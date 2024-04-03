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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خـ.نقوا صاحبهم وحرقوا جـ.ثته وسيارته لسبب غير متوقع| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب المسكين ابن محافظة القليوبية، يتخيل أن  قيامه بتوصيل ٤ من معارفه، سيؤدي إلى هذه النهاية المفزعة، بعد أن خدعوه بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن، وبعد ذلك خنقوه وأشعلوا النيران في جثته وفي السيارة.

 

تفاصيل الواقعة 

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بطوخ حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم ضبطهم  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة اثر خلافات مع المجنى عليه . 
وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة بدائرة المركز .

تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ على السيارة وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وتوصلت جهود البحث الى ان الجثة لشاب عمره 30 عاما وانه مبلغ بشانه محضر غياب منذ 8 أيام .

وإن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص ونجحت جهود مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام احدهم باستدراجه بحجة توصيلهم بسيارته الى احد الأماكن ثم قاموا بخنقه ووضع الجثة في السيارة واشعال النيران بها بسبب خلافات بينهم وبين المجنى عليه .

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه وافادوا بانه متغيب منذ 8 أيام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

4 اشخاص إشعال النيران البحث الجنائي العثور على جثة أمن القليوبية جثة متفحمة جثة شاب شبين القناطر

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