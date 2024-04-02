خير للبلاد والعباد.. رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتوليه فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد على طريق الحق خطاه، وأن يوفقه دائمًا لما فيه كل الخير للبلاد والعباد، وتحقيق كل سبل الأمن والأمان والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

كما قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بجائزة «رجل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، داعيًا المولى -عز وجل- له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز والإنسانية جمعاء.