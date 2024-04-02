5 معارك كبرى.. انتصارات المسلمين في رمضان وكلمة السر فيها

قال الشيخ أحمد عبد الجواد، الواعظ بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر الانتصارات العظيمة، شهر أيد الله فيه المؤمنين ودحض فيه حجج المشركين والكافرين.

وأضاف أحمد عبد الجواد، في فيديو لصدى البلد، أن غزوة بدر الكبرى وقعت في شهر رمضان، بقيادة النبي محمد، وكان فيه فتح مكة في الثامنة من الهجرة النبوية.

وفي رمضان كانت معركة القادسية بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وفيه وقعت معركة عين جالوت، وفيه حدث انتصار العاشر من رمضان عام 1973م.

وأشار إلى أن القاسم المشترك بين هذه الانتصارات أنها جميعا كانت فيها كلمة الله هي العليا، لذلك لابد أن نتذكر أن أي انتصار لابد أن يبدأ بالانتصار على النفس والشهوات والموبقات.

وتابع: إن أردتم النصر والعزة فقفوا على حدود الله، فهو القائل (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).