العتاولة الحلقة الـ23.. باسم سمرة يقـ.تل نجل أحمد السقا والحرب تشتعل بينهما

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من المواقف المثيرة والسريعة بين فريق عمل المسلسل.

وبدأت الحلقة بقتل عيسي الوزان( باسم سمرة) مالك ابن نصار فتيحة ( أحمد السقا) لتشتعل الحرب بينهما.

وكشف عيسي خيانة بُني الشخص الذي يلازمه فى جميع تحركاته ويعرف عنه الكثير وكشفت صفوة سره لعيسى الوزان وأكدت له أن بُني كشف سره لنصار فتيحة.





وانتهت الحلقة بدخول مي كساب دائرة الانتقام بعد وفاة ابنها مالك وتوعدت لنصار أن تنتقم منه فى ابنه من زينة.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.