نجم الزمالك يثير الجدل بشأن إمام عاشور: لم يقدم شيئا مع الأهلي

انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، مستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وقال نصار فى تصريحات تلفزيونية "إمام عاشور لم يقدم شيئا حتى الآن مع النادي الأهلي مثلما كان يلعب في الزمالك فهو لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن".



ويلتقى الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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وتذاع المباراة علي شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تقرر إذاعة المباراة على BEIN SPORT HD 1.