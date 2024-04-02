صدمة لكولر.. رشح الركبة يتسبب في غياب لاعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني

تسيطر حالة من القلق حول موقف كريم نيدفيد لاعب فريق الأهلي، قبل مباراة القلعة الحمراء أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وحسب تقارير صحفية، فإن كريم نيدفيد لن يشارك في مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من رشح في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء الجمعة القادمة في إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعكف مارسيل كولر، المدير الفنى على دراسة الفريق التنزانى جيدا للاستقرار على الخطة التي سيخوض بها المباراة.