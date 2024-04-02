تعزيز التعاون الاستراتيجي.. الرئيس الصومالي يصل السعودية بدعوة من الملك سلمان

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة عمل، بدعوة من عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وقال بيان الرئاسة الصومالية، إن شيخ محمود، سيشارك في محادثات ثنائية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان الصومالي على التعديلات الدستورية، التي أثارت جدلا خلال الأسابيع الماضية.

وصوت البرلمان الصومالي في 30 مارس الماضي المكون من مجلسين بأغلبية ساحقة على تعديلات الفصول من 1 إلى 4 من الدستور المؤقت، بأغلبية 253 صوتا مؤيدا، دون أي تصويت ضدها، أو امتناع عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وبعد أسابيع من النقاش المكثف والمساهمات من أعضاء البرلمان، تمت المصادقة على الفصول الأربعة الأولية، حيث اكتمل النصاب القانوني للبرلمان الصومالي لإجراء التصويت.