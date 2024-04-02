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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: بناء المساجد على الأضرحة من أقرب القربات.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن مصر لها مزية خاصة وهي وجود آل البيت الكرام، مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة سكينة والسيدة فاطمة النبوية وغيرهم.

وأضاف علي جمعة، في برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في شهر رمضان، أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) منوها بأن النبي لم يأخذ منا شيئا، لكن علينا حب آل بيت رسول الله.

وأشار علي جمعة، إلى أن المصريون استوعبوا هذا وأحبوا آل البيت، ومن هنا وصف البعض وجود مقامات للعلماء وأولياء الله الصالحين بالبدعة.

وأكد علي جمعة، أن هذا السؤال لم يكن موجودا قبل 200 عام، منوها بأن الإمام البيضاوي صاحب التفسير وهو من أهل القرن السابع الهجري، يقول (وبناء المساجد على أضرحة الأولياء من أقرب القرب) أي من أهم الأعمال الصالحة.

وتابع: أشيع أن الزائرين لمقامات آل البيت، فيها بدع وشرك وغير ذلك، هذا مردود عليه بنص القرآن الذي أقر إقامة المساجد على الأضرحة، فقال تعالى (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا).
 

علي جمعة الازهر الشريف مصر آل البيت سيدنا الحسين السيدة زينب نور الدين

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