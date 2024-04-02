وكيل لجنة التضامن الاجتماعي: ولاية السيسي الجديدة استكمالا لمسيرة التنمية والبناء

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها لتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن ما تحقق خلال السنوات الـ10 الماضية هو إنجاز حقيقي بكل المقاييس فى ظل التحديات الكبيرة التي كانت تواجة الدولة المصرية، موضحا أن مصر شهدت تقدم وتطور كبير فى جميع المجالات.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب، لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لهذا الوطن والوصول إلى البلد لبر الأمان، نظرا لما يحيط بالوطن من التحديات والتهديات الخارجية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لاصطفاف الشعب المصري لنكون علي قلب رجل واحد.