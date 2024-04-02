رئيس جامعة العريش: ممارسة الطلاب الرياضة تزيد الثقة بالنفس وتحقيق إنجازات

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات وتنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.



جاء ذلك خلال مشاهدته ختام فعاليات الدورة الرمضانية والتي أقيمت بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء تحت شعار "الأخلاق الرياضية" على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمود الترباني عميد كلية التربية الرياضية، وذلك في ألعاب: "كرة لقدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة" رجال وسيدات وبرعاية من شركة أسمنت سيناء، الراعي الرسمي للبطولة.



حضر ختام الدورة المهندس أحمد مباشر مدير شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للبطولة والدكتور عبد المقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأمين عام الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية والرموز بالمحافظة.

وجه الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش خلال كلمته الشكر لشركة أسمنت سيناء علي رعايتها للبطولة .. كما وجه الشكر للحضور.

أوضح أن الجامعة هي قاطرة التنمية بمحافظة شمال سيناء وأن هدف الجامعة الأساسي هو خدمة المجتمع السيناوي بجانب دورها العملي والبحثي، وأنها علي استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالدورة، حيث في مسابقة كرة القدم أقيمت المباراة النهائية بين فريقي التربية والتعليم ومديرية الصحة وانتهت المباراة بفوز فريق التربية والتعليم بأربع أهداف مقابل هدف واحد.

وفي الكرة الطائرة.. حصد فريق الثروة السمكية المركز الأول وديوان عام المحافظة المركز الثاني، بينما في تنس الطاولة فاز بالمركز الأول رجال، اللاعب عبدالباسط حمادة من مديرية التربية والتعليم، وفاز بالمركز الثاني أحمد عبد الخالق من مديرية الزراعة.

كما فازت بالمركز الأول سيدات اللاعبة نسرين الليثي - مديرية التربية والتعليم، وبالمركز الثاني اللاعبة نسرين أبو هاشم بمديرية التربية والتعليم.

