عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة العريش: ممارسة الطلاب الرياضة تزيد الثقة بالنفس وتحقيق إنجازات

صدى البلد

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات وتنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.


جاء ذلك خلال مشاهدته ختام فعاليات الدورة الرمضانية والتي أقيمت بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء تحت شعار "الأخلاق الرياضية" على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمود الترباني عميد كلية التربية الرياضية، وذلك في ألعاب: "كرة لقدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة" رجال وسيدات وبرعاية من شركة أسمنت سيناء، الراعي الرسمي للبطولة.


حضر ختام الدورة المهندس أحمد مباشر مدير شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للبطولة والدكتور عبد المقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأمين عام الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية والرموز بالمحافظة.

وجه الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش خلال كلمته الشكر لشركة أسمنت سيناء علي رعايتها للبطولة .. كما وجه الشكر للحضور.

أوضح أن الجامعة هي قاطرة التنمية بمحافظة شمال سيناء وأن هدف الجامعة الأساسي هو خدمة المجتمع السيناوي بجانب دورها العملي والبحثي، وأنها علي استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالدورة، حيث في مسابقة كرة القدم أقيمت المباراة النهائية بين فريقي التربية والتعليم ومديرية الصحة وانتهت المباراة بفوز فريق التربية والتعليم بأربع أهداف مقابل هدف واحد.

وفي الكرة الطائرة.. حصد فريق الثروة السمكية المركز الأول وديوان عام المحافظة المركز الثاني، بينما في تنس الطاولة فاز بالمركز الأول رجال، اللاعب عبدالباسط حمادة من مديرية التربية والتعليم، وفاز بالمركز الثاني أحمد عبد الخالق من مديرية الزراعة.

كما فازت بالمركز الأول سيدات اللاعبة نسرين الليثي - مديرية التربية والتعليم، وبالمركز الثاني اللاعبة نسرين أبو هاشم بمديرية التربية والتعليم. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

30 قرشا إضافية .. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. الضوء الأزرق يغطي وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

البيت الأبيض يعلن مصرع مواطن أمريكي في الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2024 الإثنين المقبل

طارق فؤاد: أحب ألحن لـ تامر حسني مش لـ عمرو دياب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الغربي

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

المداح 4 الحلقة 24 .. رسالة لحمادة هلال تكشف له قصة الجدرية المسحورة

أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

فيديو

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ