جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أن نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت بعض الصواريخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم.

ويأتي هذا الإعلان مع انطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت، على الطرف الآخر من المنطقة الحدودية اللبنانية، بالقرب من كريات شمونة.

وتم إخلاء العديد من المجتمعات القريبة من الحدود اللبنانية وسط اشتباكات يومية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يقصف مواقع الإطلاق بالمدفعية.