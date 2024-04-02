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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز العمل الوطني.. نقابة الاتصالات تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت النقابة العامة للاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية جديدة، معربة عن دعمها الكامل للرئيس خلال فترة رئاسته الجديدة، مؤكدة التزامها بالعمل مع السلطات الحكومية لتعزيز التقدم والاستقرار في مصر.

وجاء في بيان للنقابة، أنها ملتزمة بدعم جهود الرئيس السيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، كما أكدت التزامها بتعزيز العمل الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية مستقبلية مزدهرة لمصر.

وفي ختام البيان، هنأت النقابة الرئيس السيسي مجددًا وعبرت عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق في قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

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