نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

في الفترة من يناير إلى مارس، بلغ عدد السيارات التي تم بيعها من تسلا المصنوعة في الصين 220،876 سيارة، بانخفاض قدره 3.68 في المئة مقارنة بعدد السيارات التي تم بيعها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها CnEVPost.

ما حجم مبيعات تسلا في الصين؟

شهدت تسلا ارتفاعًا كبيرًا في عدد السيارات التي تم بيعها في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بمجرد تلاشي آثار عطلة رأس السنة الصينية.

باعت الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية 89،064 سيارة مصنوعة في الصين في مارس، وفقًا للبيانات التي أصدرتها الجمعية الصينية للسيارات الركاب (CPCA) اليوم.

كانت المبيعات الشهرية، التي تشمل التصدير من الصين إلى الأسواق الخارجية، مستقرة تقريبًا مقارنة بـ 88،869 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي وارتفعت بنسبة 47.54 في المئة من 60،365 سيارة في فبراير.

تمتلك تيسلا مصنعًا في شنجهاي يبلغ طاقته الإنتاجية السنوية الآن أكثر من 950،000 سيارة، وهو الأكبر في العالم.

ينتج المصنع سيارة Model 3 سيدان و Model Y كروس أوفر ولا يقوم بتسليمها فقط للمستهلكين المحليين، بل يعتبر أيضًا مركزًا للتصدير لتيسلا. لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل توزيع السيارات المحلية والتصدير.

كما ذكرت الشركة سابقًا، يتمثل نمط عمل تيسلا في إنتاج السيارات للتصدير في النصف الأول من الربع الفصلي وللسوق المحلية في النصف الثاني.

كان العاشر من فبراير إلى السابع عشر منه عطلة رأس السنة الصينية لعام 2024، مما أدى إلى اضطرابات في إنتاج الشركات المصنعة للسيارات.