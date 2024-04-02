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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السنغال.. الرئيس فاي يؤدي اليمين الدستورية صحبة زوجتيه

الرئيس السنغالي الجديد
الرئيس السنغالي الجديد

أدى رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي فاي، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، بصحبة زوجتيه ليصبح رئيسا للبلاد الواقع في غرب أفريقيا قادما من السجن إلى القصر.

وأطلق سراح فاي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات 24 مارس التي تنافس فيها 19 شخصا، لشغل المنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، والذي سعى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى شهر ديسمبر المقبل، إلا أن الاحتجاجات التي عمت الشوارع أجبرته على التراجع وإجراء الانتخابات خلال شهر مارس الماضي. 

وفي أول خطاب له كرئيس منتخب، وعد فاي بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

والرئيس فاي مسلم ملتزم من بلدة صغيرة، وله زوجتان، وكلاهما كانتا حاضرتين يوم الثلاثاء وقبل الانتخابات، أصدر إعلانًا عن أصوله لإظهار الشفافية ودعا المرشحين الآخرين إلى فعل الشيء نفسه وتضمنت منزلاً في داكار وأرضاً خارج العاصمة وفي مسقط رأسه وبلغ إجمالي حساباته المصرفية حوالي 6600 دولار.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لها إن الانتخابات الرئاسية اختبرت سمعة السنغال كدولة ديمقراطية مستقرة في غرب أفريقيا، وهي المنطقة التي شهدت انقلابات ومحاولات انقلابية. 

وجاء ذلك بعد أشهر من الاضطرابات التي أشعلتها اعتقالات سونكو وفاي العام الماضي والمخاوف من أن الرئيس سال سيسعى لولاية ثالثة في منصبه على الرغم من الحدود الدستورية لفترات الولاية. وقالت جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا في الاحتجاجات وتم سجن نحو ألف شخص.

وقام فاي (44 عاما) في حملته الانتخابية على أساس وعود بتطهير الفساد وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد بشكل أفضل وينظر إلى فوزه على أنه يعكس إرادة الشباب المحبطين من انتشار البطالة على نطاق واسع وفرنسا، الحاكم الاستعماري السابق، الذي يرى منتقدوه أنه يستخدم علاقته مع السنغال لإثراء نفسه.

وبينما استبعد سال في نهاية المطاف الترشح لولاية ثالثة، فإنه قام فجأة بتأجيل الانتخابات في فبراير قبل بضعة أسابيع فقط، مما أثار موجة أخرى من الاحتجاجات وقد منعت المحكمة الدستورية في البلاد هذه الخطوة وأجريت الانتخابات في نهاية المطاف بعد أسابيع في مارس.

الرئيس فاي يؤدي اليمين الدستورية السنغال باسيرو ديوماي فاي رئيس السنغال الجديد من السجن إلى القصر

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