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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في المعرض السياحي الأكبر بروسيا Mitt Moscow 2024

صدى البلد

شاركت مصر للطيـران بالجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الدورة الثلاثين للمعرض السياحي الدولي الأكبـر بموسكو  30 years Mitt  خلال الفترة من 19 إلي 21 مارس 2024 بمركز Crocus  الدولي للمعارض والمؤتمرات بموسكو حيث ضم الجناح المصري عدد من المنشأت السياحية والفندقية وشركات السياحة المصرية .

 شارك بالحدث ، الذي يعد من أكثـر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بالسوق الروسي  قرابة 768 شركة عارضة  من 21 دولة و57  منطقة روسية  يمثلون أهم وكالات السياحة والسفر ومنظمـي الرحلات ووكالات السفريات البحرية Cruises ، سفريات التخييم Glamping ، شركات السياحة و الفندقة، شركات تنظيم المؤتمرات  وغيرها هذا بالإضافة إلي 14830 زائر و170 متحدث دولي .

وقام كل من عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو بزيارة جناح مصر للطيـران داخل الجناح المصري للهيئة بالمعرض بحضور  محمد القاضي مدير مكتب مصر للطيـران بموسكو الذي قام بعقد عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي منظمي الرحلات بالسوق الروسي وذلك لعرض أحدث برامج وخدمات مصر للطيـران  لجذب مزيد من الحركة الوافدة من روسيا حيث تحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين القادمين إلي مصر هذا إلي جانب مناقشته سبل التعاون للتـرويج للمقصد السياحي المصري وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية حيث تعد مصر هي الوجهة المفضلة للسائح الروسي.

تقوم مصر للطيران بتسيير  رحلتين يومياّ إلي موسكو بالطائرة بوينج B737-8.

 

 

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