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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تتابع خطة تجميل الميادين وتحسين البيئة بأسيوط

رفع المخلفات
رفع المخلفات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسيوط، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة موضحاً إنه تم رفع 265 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمركزي ديروط وابوتيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق. 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بمركزي ديروط وابوتيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز لافتاً إلى رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية من بينها رفع نقاط التجميع الموجودة بقرى (جرف سرحان وصنبو والمسعودي ودشلوط ) وتمهيد وتسوية الطرق ورفع كفاءة الشوارع العمومية والرئيسية بعد حفر الصرف الصحي ورفع المخلفات الناتجه عن ذلك فضلاً عن أمام المدارس والمصالح الحكومية وشارع الجيش والمحطة بمدينة ابوتيج بالإضافة إلى شفط الأتربة من جانبي الطريق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

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التنمية المحلية محافظة أسيوط الخطة الاستثمارية رصف الطرق

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