شيخ الأزهر: إذا منحنا الله الخيرات دون إبتلاء نسينا بقية الصفات الإلهية

أجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن سؤال.. ماذا لو منحنا الله المنافع والخيرات دون ابتلاء فهل تستوى الحياة دون اختبارات؟ قائلا:" لا تستوى، وهذا كلام أحلام لأنه ينسى بقية الصفات الإلهية وفى مقدمتها الحكيم والعدل، فالعدل لا يساوى بين المؤمن والكافر.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، أنه طالما الجميع يطمع فى أن يأخذ كل شئ دون إبتلاء أو عناء وعمل، وهذا يجعل الدنيا وكان لا معنى لها ويبطل الثواب والعقاب والتكاليف.

وضرب شيخ الأزهر مثال على ذلك قائلا: "أن الأم مع الطفل حين تفطمه توقف الرضاعة وتحمله البكاء والألم والصراخ وهى تتحمل معه هذا لفترة طويلة، فكان ممكن أن يقول الله لها أن تتحمل معه هذه الحالة دون آلام، موضحا أنها لا تؤلمه بقصد الألم والله يبتلى عبده لينتظر من خير له، وأعلم أن ما فى الصبر على ما تكره خيرا كبير.