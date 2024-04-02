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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

صدى البلد

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية متمنية مزيدا من التوفيق في قيادته للبلاد خلال الفترة القادمة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة والتى ستنعكس على تحقيق رفاهية المواطن المصري وتقدم الدولة.

طفرة غير مسبوقة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية للرئيس للبلاد خلال الفترة الماضية حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة في مصر، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، ايمانًا بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية، فكانت توجيهاته منذ اللحظات الأولى بتغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر، يتحول العمل البيئي من مجرد العمل على الحد من التلوث، إلى صون الموارد الطبيعية من أجل رفاهية المواطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وربط البيئة بمختلف المجالات التنمية وخاصة الاقتصاد، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

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