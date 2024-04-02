مسلم: الجسمي أهم من عمرو دياب.. وعصام صاصا لا ينافسني

قال مطرب المهرجانات مسلم: “كان هناك خلاف معي ومع حودة بندق ولكن دلوقتي أتصالحنا واحنا أتحسدنا علشان كنا ناجحين مع بعض.. وكل واحد بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق ناجح فى حتته.. وانا مش شايف نفسي مع دول.. شايف نفسي اني صنعت حتة ليا”.

واستكمل مسلم في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على شاشة "النهار": “محدش بينافسني فى حتتي.. وعايز أنافس نفسي لأن مفيش عنده حلم بيخلص.. وبالنسبة لي حسين الجسمي رقم واحد وبحبه جدا وأهم من عمرو دياب”.

وتابع مسلم: “هو بقاله سنوات على القمة علشان هو طول عمره تقيل بفعله وفنه ومش بيرد ومش ظاهر ومختفي جدا.. وشايف نفسي أني فى نفس حتة سعد المجرد ودي سكتي”.