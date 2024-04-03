قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

برزت أزمة قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع الدولي المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، من جديد على الساحة الرياضية، وعادت مشتعلة بعد فترة من الهدوء.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس وأسرار أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وعن آخر تطورات الأمر، وعن ماذا سوف يتعرض له حسين الشحات وموقف النادي الأهلي، وعن آراء خبراء اللوائح وعن حقيقة تعرض الشيبي والنادي السماوي لعقوبات كبيرة.

وأعاد فتح أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، لظهور من جديد عندما أصدر الأهلي بيانا رسميا ليعيد فيه الأزمة إلى المربع صفر بعد فشل محاولات الحل الودية التي جرت مؤخرًا.

وبدأت أزمة الشحات والشيبي، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري 2023، في يوم 23 يوليو 2023، وانتهت حينها بفوز الفريق السماوي بثلاثية دون رد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي، كواليس وأسرار أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وعن آخر تطورات الأمر، وعن ماذا سوف يتعرض له حسين الشحات وموقف النادي الأهلي .