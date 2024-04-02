كفر الشيخ .. دورات في مجال الدفاع المدني لأعضاء فرق الجوالة بمراكز الشباب

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعالياتها التدريبية في مجال الدفاع المدني لأعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب.

تأتي هذه الدورات ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بكفرالشيخ.

تُقام الدورات بقاعة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمشاركة 70 شابًا وفتاة من أعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب "الشباسية، سنهور المدينة، دمنكة، مدينة الحامول، الثمانين".

وتقام الدورات تحت رعاية كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، العقيد أحمد نعيم، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بكفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن هدف الدورة التدريبية، ضمان فعالية وجاهزية المتطوعين من أعضاء فرق الجوالة والجوالات، وحصولهم على الإعداد والتجهيز والتنظيم المناسب حتى يكونوا مساندين فعالين للدفاع المدني والحماية المدنية في الظروف الحالات الطارئة وفي حدوث الأزمات والكوارث.

تناولت الدورة التدريبية المهام الواجب تدريب الشباب عليها "أعضاء فرق الجوالة والجوالات" في مجال الدفاع المدني استعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث، منها: إخماد الحرائق البسيطة، وحصر الحرائق الكبيرة ومكافحتها حتى حضور الدفاع المدني، وكيفية التعامل واستخدام وسائل الإطفاء مثل طفايات الحريق وبطاطين الحريق وخراطيم المياه، وإرشاد سيارات الإطفاء في موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وإنقاذ وإخلاء المصابين وإزالة الأنقاض.