اللواء سمير فرج يفضح الإعلام المعادي على الهواء بعد مراسم تنصيب الرئيس

قال اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي، إن الشائعات ملأت منصات التواصل الاجتماعي من المشككين بخصوص المبالغة في حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا لـ6 سنوات مقبلة، بمجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وأكد اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم من أقل الكلمات التى قيلت على مدار 10 سنوات مضت، معلقا: تم تأدية المراسم بكل شفافية وتنظيم، وشرف لأي دولة رفع علمها، وهذا ما حدث في أكبر ساري عالميا بالعاصمة الإدارية، وهذه تقاليد القوات المسلحة.

وصرح المحلل الاستراتيجي أن العلم هو شرف الدولة، متسائلا: مستكترين نعمل ساري طويل؟، متابعا: لم يتم تنظيم احتفالات وإطلاق ألعاب نارية أو غيره من تقاليد الاحتفالات، ومنذ القدم مصر عبر التاريخ تنظم أعظم مراسم تسليم القيادة.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الوثائق التي عرضت عن حرب أكتوبر تم عمل حساب من سيهاجمنا بشأنها، وحفل تنصيب الرئيس السيسي لائق بالدولة المصرية.

وتابع اللواء سمير فرج: مصر البلد التي قضت على الإرهاب في 6 سنوات، ولولا القضاء على الإرهاب ما كنا في موقف مثل ما حدث اليوم، مشددا على أن حروب الجيل الرابع والخامس أكبر تهديد للدولة المرحلة المقبلة من خلال الحملات الممنهجة.

واستكمل المحلل الاستراتيجي قائلا: الرئيس السيسي أكد على أن الاهتمام في المرحلة المقبلة بالمواطن، والدولة زرعت 2.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة ومليون ونصف فدان لزراعة القمح لعدم الاستيراد من الخارج، بإدارة القوات المسلحة وعمل شركات القطاع الخاص.

وواصل قائلا: نبذل أقصى جهد لزراعة النباتات الزيتية لتقليل الفاتورة الاستيرادية للحبوب، زيادة على التعاقد مع العراق على تصنيع (البيفوت) الذي يستخدم في الري الحديث للأراضي، زيادة على أن مصر صنفت أكبر دولة للعالم في تصدير البرتقال متخطية إسبانيا.



