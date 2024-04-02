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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر مستشفى في كينيا يستعد للتخلص من 541 جثة

كينيا
كينيا

أصدر أكبر مستشفى عام في كينيا، بيانا أوضح فيه أنه سيتخلص من أكثر من 500 جثة لم يطالب بها أحد.

وقال البيان أن أمام الشعب الكيني ما يصل إلى أسبوع للتعرف على الجثث الـ 541 وجميعها في مشرحة مستشفى كينياتا الوطني قبل دفنها في مقابر جماعية. 

وأضافت أن النسبة الأكبر من الجثث لأطفال ماتوا منذ منتصف العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وبينما تم نشر معظم أسماء وأعمار المتوفين، لم تُعرف هويات أكثر من عشرة أشخاص بالغين.

وبموجب قوانين الصحة العامة الكينية، لا يُسمح لأي شخص بالاحتفاظ بالجثة في مشرحة عامة لأكثر من 10 أيام قبل دفنها.

يتم فرض عقوبة على الأيام الإضافية بعد الفترة المخصصة وعدم الامتثال للقواعد يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

حالات الجثث التي لم يطالب بها أحد ليست شائعة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث تقول السلطات إن الأقارب نادرًا ما يكونون على علم بالوفيات أو أنهم يتخلون عن أحبائهم بسبب ارتفاع رسوم المستشفى والمشرحة.

ويتم دفن الجثث التي لم يتم جمعها بعد فترة السماح في مقابر جماعية.

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أكبر مستشفى في كينيا يستعد للتخلص من 541 جثة


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