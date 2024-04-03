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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارطة طريق للمرحلة القادمة|برلماني: السيسي قدم للمصريين كشف حساب عن السنوات الـ10 الماضية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه للمصريين خطابًا تاريخيًا يحمل الكثير من رسائل الخير والطمأنة على مستقبل هذا الوطن الأبي، وخارطة طريق جديدة لمرحلة جديدة لجمهورية جديدة انطلقت قواعدها ومعالمها لترسم للمصريين مستقبل واعد ومبشر يتحقق فيه مزيد من أحلامهم وتطلعاتهم ويحصدون ثمار تعبهم.

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي قدم للمصريين كشف حساب عن مسيرة الإصلاح خلال السنوات العشرة الماضية، وحجم التحديات التي مرت بها مصر، وكذلك جهود استعادة هيبة سياسة مصر الخارجية، والتأكيد على نهج قيادته في توحيد وتقوية البنيان الداخلي حيث كان وسيظل الضمانة الوحيدة للتغلب على أية أزمات،

وأشار إلى أن حفل التنصيب قدم صورة حضارية لمصر سيدة الأوطان، ومشهدًا أبرز أصالة وحداثة الجمهورية الجديدة التي ترسخت أركانها في ظل منطقة تموج بالمخاطر، ودولة مليئة بالتحديات، موجهًا التحية لمجلس النواب وكافة القائمين على هذا المشهد الوطني الذي عظم من هويتنا وهيبتنا الوطنية، وقدم صورة رائعة لبرلمان مصر العريق.

وتابع: "نجدد العهد والقسم للسير معًا والعمل لما تستحقه بلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة وتتبوأ مكانتها المستحقة، ويجني شعبها ثمار سنوات عجاف تحمل فيه الشعب وقدم ملحمة وطنية في الوقوف بجانبه وطنه والزود عنه".

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