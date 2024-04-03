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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استكمال مسيرة البناء|سفيرة البحرين تهنئ السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.


وتصدرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنشور الذي كتبته السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحت شعار "استكمال مسيرة البناء"، قائلة: أسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.
 

وأعربت عن أمنياتها للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والنماء وازدهار الأمن والاستقرار في ظل ما تشهده من نهضة تنموية وحضارية ومشروعات قومية كبرى غير مسبوقة يلمسها الجميع.

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