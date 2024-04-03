مسلسل حق عرب الحلقة 23.. طلاق عبد ربه وصباح وزواجه من حنان

شهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والهامة .
وقام عبد ربه بالحصول على كل اموال صباح الجياش ثم القى عليها يمين الطلاق .
بعدها يبدء عرب مرحلة التعافي من المخدرات ، في ظل وجود انغام بجانبه .
وتنتهي الحلقة على موافقة انغام على الزواج من عبد ربه وعلم صباح الجياش و عرب السويركي .
تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة ال٢٣ .
وتسائل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة ٢٤والقنوات
مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٤:
مسلسل حق عرب الحلقة ٢٤ عرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،
والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.
كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.
موعد عرض مسلسل حق عرب على ON
ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:
1- الساعة 9 مساء على قناة on drama
2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on
3- منصة واتش إت