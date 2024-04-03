مسلسل حق عرب الحلقة 23.. طلاق عبد ربه وصباح وزواجه من حنان

شهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وقام عبد ربه بالحصول على كل اموال صباح الجياش ثم القى عليها يمين الطلاق .

بعدها يبدء عرب مرحلة التعافي من المخدرات ، في ظل وجود انغام بجانبه .

وتنتهي الحلقة على موافقة انغام على الزواج من عبد ربه وعلم صباح الجياش و عرب السويركي .

تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة ال٢٣ .

وتسائل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة ٢٤والقنوات



مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٤:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٤ عرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت