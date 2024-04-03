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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل موظفي الإغاثة.. رئيس وزراء أستراليا يتحدث لـ نتنياهو عن غضبه

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعبر ألبانيز عن الغضب والقلق حيال مقتل موظفي إغاثة، خاصة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أقرت بالمسؤولية عن مقتلهم، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقتل الاحتلال 7 عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ.لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتـ.لهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات الحربية. 

يأتي ذلك فيما قالت منظمة يونيسف الأممية إنهم  مصدومون لمقـ تل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، مؤكدين ضرورة حماية عمال الإغاثة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنهم غاضبون بشدة لمقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة وأن مهاجمة عمال الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميستولا، لإجراء تحقيق كامل في مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

رئيس الوزراء الأسترالي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو

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بعد مقتل موظفي الإغاثة.. رئيس وزراء أستراليا يتحدث لـ نتنياهو عن غضبه

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