مسلسل رحيل الحلقة 8.. ياسمين صبري ترفض زيارة أحمد صلاح حسني

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل رحيل، يتشاجر بدر (أحمد صلاح حسني) مع سيد الفار، بعد ما علم أن الأخير هو من قتل وهدان والد حبيبته رحيل (ياسمين صبري) للثأر لـ والد الأول المعلم شديد الإتربي (أحمد بدير).

يخبر الفار، بدر أن والدته هي التي طلبت منه قتل وهدان لتزوجه من ابنتها، بينما يحاول بدر زيارة رحيل في السجن لكنها ترفض الزيارة.

تخبر سومة صديقتها رحيل أن جنة تزوجت بالإجبار من سيد الفار، فتطلب منها رحيل أن تعلم سبب الزيجة.

يسعى صلاح (محمد الكيلاني) لإصلاح ورشة والد خطيبته رحيل، لتكون جاهزة لها فور خروجها من السجن، وتحدث مشادة بين صلاح وبدر ويخرج الأخير عقد بيع معرض وهدان والد رحيل.

يعلم صلاح أن عقد بيع معرض والد رحيل، مزور، فيقرر الأول رفع قضية تزوير، ولكن والده يطلب منه عدم فعل ذلك لأنه ساعد بدر في تزوير عقد البيع تحدت التهديد، لكن يرفض صلاح التراجع.

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها.

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".

ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.