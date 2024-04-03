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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايشة جثة من غير روح.. كلمات مؤثرة لوالدة حسن الجزار بعد مقتله.. شاهد

صدى البلد

"انا دلوقتي عايشة جثة من غير روح" تلك كانت بداية حديث والدة حسن الجزار الذي لقي مصرعه على يد جزار آخر في منطقة غرب غنيم بحلوان.

https://youtu.be/bnTivHntHOw?si=I2B8DuX7FSOKBsvZ

بصوت حزين قالت الأم في  بث مباشر على صدى البلد، حسن ابني شغال جزار  في منطقة عرب غنيم بحلوان وفي يوم الواقعة ابني توجه إلى أحد الجزارين لتسديد الطلبات الذي أخذها من زميله.

https://youtu.be/bnTivHntHOw?si=I2B8DuX7FSOKBsvZ

هنا كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية ونصف من ظهر يوم الواقعة، وخلال تلك الفترة ألقى نجلي السلام على أهل الحارة بالكامل وكأنه يشعر بأنه سوف يفارق الحياة.

استقل ابني توكتوك وذهب إلى أصحاب محل الجزارة لتسديد الأموال، وأثناء ذلك لم يجد الشخص صاحب المحل لتسديد الدين.

فكر قليلا وأعطى الأموال لأحد الأشخاص" شقيق المتهم"  كان يجلس داخل محل الجزارة وعند السؤال على صاحب محل الجزارة أخبره المتهم بأنه شقيقه، أخرج المجني عليه من  طيبات ملابسه الاموال واعطاها للمتهم وبعدها بلحظات وجه المتهم الألفاظ البذيئة للمجني عليه.

هنا لم يرد ابني على المتهم الا بكلمة واحدة" يابني عيب عليك كده وفي رجالة انا هرد عليهم، ولكن المتهم استشاط غضبا بتلك الكلمات وأخرج من  طيبات ملابسه سلاح أبيض وطعن المجني عليه عدة طعنات في رأسه حتى لقي مصرعه.

 

صاحب المحل كلمات مؤثره عرب غنيم صاحب محل توكتوك

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