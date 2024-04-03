عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حسم الجدل حول زكاة الفطر.. اعرف قيمتها وآخر موعد لإخراجها

الزكاة
الزكاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم في نفسه وفي من يعول، سواء أكان غنيا أم فقيرا.

احترت ومش عارف تعمل إيه؟|11 سؤال وجواب عن زكاة الفطر ينهي الخلاف عنها

زكاة الفطر 35 جنيها.. اعرف أحكامها وآخر موعد لها وهذه عقوبة تاركها

حكم زكاة الفطر

وأضاف علي جمعة، في فيديو له عن زكاة الفطر، أنه في بعض  الأحيان يأخذ المسلم زكاة الفطر ويعطيها أبدا لغيره.

وأشار إلى أن زكاة الفطر ليست كزكاة المال مفروضة على الأغنياء في من عنده 85 جرام من الذهب عيار 21 أو ما في قيمتهم.

وأوضح، أن زكاة الفطر طعمة للمساكين، من أجل إغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وتخرج إلى مغرب يوم العيد وبعض العلماء قالوا إن أخر وقتها بصلاة العيد وبعضهم أخرها إلى غروب شمس يوم العيد.

قيمة زكاة الفطر

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر يكون بحساب وحصر عدد أفراد الأسرة ومن يعول المزكي، يعني كل من هو مسئول عن نفقتهم اليومية أو الشهرية فيكون في ذمته إخراج زكاة الفطر عنه.

وتابع: يخرج المزكي عن كل فرد 2 ونص كيلو جرام من الحبوب التي تبدأ بالقمح وتنتهي بالزبيب، والمرأة التي تلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فيخرج عن هذا المولود الزكاة، وكذلك من توفي بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان فيجب إخراج الزكاة عنه.

وأكد أنه قد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم قادر على إخراجها أي يمتلك قوت يومه، وهي فريضة عند الجمهور، أما الإمام مالك قال إنه سنة.

وقال علي جمعة، إنه بالنسبة لإخراج زكاة الفطر مالا، فبعض الناس لا يرى ذلك، ولكن الحقيقة هي أن هذا العصر لم يعد قابلا لإخراج زكاة الفطر بصورة عينية.

وتابع: في الزمن الأول كانت المرأة تطحن وتعجن وتخبز وتسوي الخبر في بيتها، الآن لم يعد هذا ممكنا، وإعطاء الفقير زكاة الفطر بصورة عينية تعتبر بمثابة الإضرار له، ولذلك نرى بإخراجها مالا إذا تعذرت الحبوب.

زكاة الفطر علي جمعة يوم العيد قيمة زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

البلدي والمستورد والبانيه والصدور والأوراك| القائمة الكاملة لأسعار الفراخ والبيض بعد تخفيضها رسميًا

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة؟ 8 بشارات إلهية تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

إدانة العنف السياسي.. بايدن يصرح بما يرفض أن يقوله ترامب

وصفهم بالـ «حيوانات».. ترامب يشن هجومًا ضد المهاجرين بالولايات المتحدة

حسم الجدل حول زكاة الفطر.. اعرف قيمتها وآخر موعد لإخراجها

بعد تصديق الرئيس السيسي.. أهم تعديلات قانون المالية العامة الموحد

أمريكا تستبعد نشوب حرب مباشرة بين روسيا والناتو

بالأدلة.. حقيقة انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية بعد 1150 عامًا|القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

حصريًا في الشرق الأوسط.. شاهد جينيسيس ماجما G80 بالمواصفات

إطلالة رمضانية.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها | شاهد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ