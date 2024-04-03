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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدور على كولر| ناقد رياضي يفتح النار على الأهلي.. لهذا السبب

الأهلي
الأهلي

علّق الناقد الرياضي شادي عيسي علي هزيمة موسيماني في الدوري السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: المنظومة الرياضية واتحاد الكرة والإعلام، بالإضافة إلى الدلع  الخاص بالأهلي، جعل مدربين دربوا الأهلي وأخذوا بطولات كتير معاه من أول مانويل جوزيه حتى موسيماني لا يساوون شيئًا خارج الدوري المصري .
 

وتابع: ولو حد عمل حاجة خارج الأهلي يعرفني، والدور ع مارسيل كولر، الكلام ده بمناسبة هزيمة موسيماني بـ8 أهداف ف الدوري السعودي.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي فريق موسيماني هزيمة ثقيلة في الدوري السعودي.

 

وكتب "شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" نادي أبها بقيادة بيتسو موسيماني يتلقي هزيمة ثقيلة 8-0 أمام النصر في الدوري السعودي.

 

فاز فريق النصر السعودي، على أبها 8-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين (الدوري السعودي لكرة القدم

كولر - الأهلي أرقام موسيماني هزيمة موسيماني شادي عيسي

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