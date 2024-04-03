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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين: الرئيس السيسي دعم القطاع وشهد طفرة في عهده.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أمس كان تاريخيًا بسبب تنصيب الرئيس السيسي، والشعب المصري كله كان سعيدًا بأدائه القسم لولاية رئاسية جديدة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حفل تنصيب الرئيس السيسي كان بسيطًا وغير مكلف كما زعم البعض.
وأكد أن العاصمة الإدارية التي زعم أهل الشر أنها فنكوش خلال الفترة الماضية أصبحت اليوم واقعا يتحدث عنها العالم واحتضنت حفل تنصيب الرئيس السيسي.
ولفت سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم القطاع الزراعي وشهد طفرة في عهده، حيث وجه الرئيس الحكومة ببناء بنية أساسية ومشروعات زراعية.
وأكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن منطقة كوم أمبو بأسوان تتميز بزراعات متميزة لمستقبل مصر، موضحا أن منطقة اللاهون بالفيوم بها مساحات شاسعة من الصوب الزراعية.
وأشار إلى أن زيادة التصدير إلى أكثر من 6 مليون طن يعود لاستخدام طرق حديثة في الزراعة، مردفا: لدينا بنية أساسية في مساحات زراعية جديدة لزيادة حجم التصدير.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص لها دور رئيسي في قطاع الزراعة، موضحا أنه تم زراعة أكثر من 2 مليون فدان ونستهدف 4 ملايين فدان جديدة في عام 2026 .
وشدد على إضافة 2 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية ونستهدف زيادتها إلى 4 ملايين فدان، مختتما: لدينا إكتفاء ذاتي من المحاصيل السكرية يصل إلى 85 %.
 

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