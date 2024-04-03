هيدخل أكتر من 250 مليون .. سيف زاهر يفتح النار علي معارضي اقامة مباراة القمة بالسعودية

رد الاعلامي سيف زاهرعلى المعارضين لفكرة إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بـ دوري نايل في السعودية عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : الماتش هيدخل أكتر من 250 مليون جنيه وليه الناس بتعترض!

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن رفض إدارة الاهلي الحصول علي 500 ألف دولار نظير اقامه مباراته مع الزمالك بالدوري المصري في السعودية، مبديا رغبته في الحصول علي ٢ مليون دولار.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " 🚨🚨الأهلي رفض الحصول على 500 ألف دولار .. وطلب منح الأهلي والزمالك 2 مليون دولار في الماتشين بالسعودية ".