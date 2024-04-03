بعد إجرائه عملية جراحية في الفك.. أول ظهور لـ أوباما من المستشفى

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري صورة لنجم الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" من داخل المستشفي بعد إجرائه جراحية في الفك.

وعلق الدرديري على الصورة قائلا: ألف سلامة يا أوباما.

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية صباح اليوم الاثنين، بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء الأمس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أوباما تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلاً منه في الدقيقة 38.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأمس، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.