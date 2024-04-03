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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الزلزال العنيف.. اهتزاز جسور بقوة وانهيار جبل في تايوان|فيديوهات صادمة

صدى البلد

وثقت مقاطع فيديو متداولة، اهتزاز جسور في تايوان بعنف، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشرقي بقوة 7.7 على مقياس ريختر.

وأظهر فيديو متداول، لحظة اهتزاز سيارات ودراجات بخارية فوق جسر وذلك بسبب الزلزال القوي.

كما وثق فيديو، انهيار جزء من جبل في تايوان بسبب الزلزال العنيف.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين في تايوان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مسؤولو الزلازل إن هذا أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضًا تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن سكان أجزاء من مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين شعروا بالهزات.

وذكر وو شين فو، مدير مركز رصد الزلازل في تايبيه: "الزلزال قريب من الأرض وهو سطحي. وشعر به سكان جميع أنحاء تايوان والجزر البحرية. إنه الأقوى منذ 25 عاما".

اهتزاز جسور تايوان جسر ريختر

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بسبب الزلزال العنيف.. اهتزاز جسور بقوة وانهيار جبل في تايوان|فيديوهات صادمة


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