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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحتة التانية بدراعه.. تعليق سيف زاهر على تصريحات أبو جبل عن الشناوي

صدى البلد

علق الإعلامي سيف زاهر علي تصريحات حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل   ببرنامج “رامز جاب من الآخر” بشأن محمد الشناوي  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : ده موضوع مشوار وأرقام الشناوي راح الحتة التانية بدراعه".
 

ووقع، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.

ورد محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، على سؤال رامز جلال مين حارس مرمى مصر الأول فجاوب عليه قائلا : «أنا حارس مصر الأول ..وشرف لأي حد أنه يروح النادي الأهلي»

 

أبو جبل يفجر مفاجأة لأول مرة عن الانتقال للأهلي


كشف حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، سبب عدم الانتقال للنادي الأهلي بعد الأخبار الكثيرة بشأن التفاوض، والاتفاق على الانتقال في أثناء معسكر المنتخب، قبل تولي الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق.

 

وقال حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، إن السبب في عدم الانتقال يرجع لأشخاص معروفة، ولا داعي لذكر الأسماء، ولم يذكر أسماء، ولكن أكد أن هناك بعض الأشخاص وراء عدم الانتقال.
 

“أبو جبل أبو جبل والشناوي أرقام محمد الشناوي

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