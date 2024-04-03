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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص جراء زلزال تايوان

صدى البلد

أعلنت السلطات في تايوان، أن زلزالًا قويًا وقع قبالة الساحل الشرقي للبلاد اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة في انهيار عدة مبان في هوالين، المدينة الأقرب إلى مركز الزلزال، حيث تجري جهود الإنقاذ.

وشعر السكان أيضًا بأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا حتى المناطق الجبلية الداخلية في تايوان، والتي هزتها انهيارات أرضية ضخمة.

وفي العاصمة تايبيه، أظهرت لقطات مباني تهتز بعنف.

وقال وو شين فو، مدير مركز رصد الزلازل في تايبيه: "الزلزال قريب من الأرض وهو سطحي. وشعر به سكان جميع أنحاء تايوان والجزر البحرية. إنه الأقوى منذ 25 عاما".

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن شخصا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في مسار حول متنزه تاروكو الوطني، الذي سمي على اسم مضيق تاريخي خارج مدينة هوالين.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا، بعضهم محاصر في المباني والأنفاق حول المدينة.

من جانبها، قالت شركة TSMC التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق إنها أخلت بعض مصانعها في هسينشو وجنوب تايوان حفاظًا على سلامة موظفيها، لكنها أضافت أن أنظمة السلامة لديها تعمل بشكل طبيعي. 

وفي وقت سابق، أطلق الزلزال تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

وفي تايبيه، أظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية مباني سكنية منهارة وإجلاء الناس من منازلهم ومدارسهم. وأدى تأثير الزلزال أيضًا إلى تحطم المركبات وسقوط الأشياء داخل المتاجر في حالة من الفوضى، وفقًا لمقاطع بثتها قناة TVBS المحلية.

تايوان زلزال هوالين العاصمة تايبيه

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