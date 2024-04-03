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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدق تحذيره.. أول تعليق من العالم الهولندي على زلزال تايوان العنيف

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي

علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان فجر اليوم، مذكّراً بما أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «اكس».

وأرفق الخبير الفلكي التغريدة برابط يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايون قال فيها، إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير؛ بحسب شبكة "العربية".

كما تابع قائلاً: "حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعا "زيادة زلزالية" دون أن يحدد ماهيتها تماماً.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين في تايوان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مسؤولو الزلازل إن هذا أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان.
وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضًا تحذيرًا من حدوث تسونامي.

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