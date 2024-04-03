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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

أمين سر دفاع النواب: خطاب الرئيس السيسي بالبرلمان حدد أولويات المرحلة المقبلة

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الرحمن راضي

أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، حدد بوضوح أولويات وركائز الفترة الرئاسية المقبلة، وعلى رأسها صيانة الأمن القومي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يضع الأمن القومي المصري فوق كل اعتبار.

وقال راضي -اليوم الأربعاء - إن الرئيس السيسي حينما تحدث عن الأمن القومي المصري كان حازما وواضحا بأنه خط أحمر ولا يمكن المساس به مهما كانت التضحيات والظروف، مؤكدا أن خطاب الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولياته في الدفاع عن الأمن القومي المصري في ظل الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب المصري في خطاب التنصيب مفادها بث روح الطمأنينة وعدم الخوف على أمن واستقرار مصر، مشددا على أن الرئيس كان واضحا أن أمن واستقرار مصر مسؤولية الجميع والكل يجب أن يعمل في هذا الإطار.

ونوه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار مصر كان الشغل الشاغل للرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه منذ 10 سنوات ويعمل ليلا ونهار على هذا الأمر، موضحا أن مصر وبفضل قيادتها وشعبها استطاعت أن تحول الفوضى إلى أمن واستقرار وسلام وتنمية.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي أكد دور مصر التاريخي والمحوري في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، ورفضها بشكل قاطع لملف تهجير الفلسطينيين أو شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي، والإسراع نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، وقوفه وجميع المصريين خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، ودعم كافة مؤسسات الدولة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة، لافتا إلى تأكيدات الرئيس السيسي أن التماسك الداخلي والوقوف صفا واحدا هو أساس المواجهة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الذي تعيشه مصر.

 

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