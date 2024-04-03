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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيقولا معوض: أعتبر نفسي ممثلًا مصريًّا.. وأفضل العامية عن الفصحى

الممثل نيقولا معوض
الممثل نيقولا معوض

تحدث الفنان نيقولا معوض، خلال حواره عبر فضائية “العربية”، عن دور عمر الخيام في "الحشاشين"، قائلا: إنه تم التحدث عن الدور العام الماضي وكان يصور مسلسل أخر وأضطر الإعتذار وكان حزين على هذه الشخصية، وعندما تم تأجيل مسلسله وافق على الدور على الفور.

وأضاف الفنان نيقولا معوض: “عادة من الأساس أحب عمر الخيام وأحب أفكاره والطبقات الموجودين فى شخصيته.. وكيف هو كان شايف أنه مش بيعمل حاجة فى حياته مع أنه قام بإنجازات فى الشعر.. وتلك الفكرة تراودني مثل عمر الخيام”.

وتابع الفنان نيقولا معوض: “أنا مع الرؤية المعينة التي تريد شركة الإنتاج توصيلها بعمل المسلسل باللهجة المصرية.. وأنا شخصيا أفضل اللهجة العامية عن الفصحي.. لأنه كبرت وأنا أتابع أعمال باللغة الفصحي.. ولها شئ إيجابي وسلبي.. الإيجابي هو الحضور المعين للغة والسلبي أنه ولا مرة تحس أنه قريب مني.. واللغة العامية توصل لاكبر عدد من الناس.. وأعتبر حالي ممثل مصري”.

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