ظاهرة طبيعية.. كواليس ظهور القروش في البحر الأحمر

أثار ظهور قرش "ماكو" ، ضجه على مواقع التواصل الاجتماعى ، خاصة بالقرب من منطقة الجونة شمال الغردقة، حيث رصد القرش من قبل الغواصين المهتمين بالأنشطة البحرية في مصر.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة البيئة أن ظهور القروش في هذه الفترة من السنة يعتبر ظاهرة طبيعية، نظراً لكونها فترة التزاوج التي تمتد من شهر أبريل حتى يوليو المقبل. وقد حثت الوزارة المواطنين على عدم السباحة في المياه العميقة أو الأماكن المفتوحة تحسباً لأي حوادث محتملة.

وأضافت المصادر أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جادة لرصد حركة أسماك القرش، من خلال تركيب أجهزة رصد متصلة بالأقمار الصناعية، بهدف معرفة سلوكياتها واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مرتادي البحر.

وأوضحت المصادر أن القروش الموجودة في البحر الأحمر تتكاثر عن طريق الولادة وليس وضع البيض، حيث تلد أنثى القرش في العام الواحد بين 40 و200 صغيراً، مما يزيد من عدد الأسماك في المياه ويؤدي إلى نقص في الغذاء، مما يجعل الحيتان تبحث عن طعام في أماكن قريبة من الشاطئ، مما قد يؤدي أحياناً إلى وقوع حوادث.

ومن جانبه، أكد أستاذ البيئة البحرية في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، محمود دار، أن سبب تواجد القروش يعود إلى دخولها المناطق الضحلة خلال موسم التبويض، حيث يتبعون تجمعات الأسماك.

وأضاف دار أن القرش "ماكو"، الذي يُعتبر أحد أسرع الأسماك في العالم، يعيش في المياه المعتدلة الحرارة ويتواجد بكثافة في المحيطات العالمية، بما في ذلك البحر الأحمر، والأطلنطي، والهادئ.