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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن سقوط الأمطار.. فيديو

الأمطار
الأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا لارتفاع قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

 
وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية اليوم أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات البحرية، مؤكدة على استقرار الحالة الجوية اليوم.

فرص سقوط الأمطار الأسبوع المقبل


وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، واعتبارًا من يوم الأحد، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.
 


 

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