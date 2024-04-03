مصرع فتاة وإصابة 22 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها عقب وقوع حادث تصادم اثنين مينى باص بالدقهلية، حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى فيما اصيب 22 شخصا آخرين.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم 2 مينى باص على طريق المطرية- بورسعيد مما أسفر عن وقوع مصرع بسملة محمد عباس 18 عاما مقيمة المطرية فيما اصيب" 22 شخصا اخرين أثناء توجههم لعملهم.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة 23 شخصا بأصابات متفرقة وتم نقل 12 مصابا الى مستشفى 30يونيو ببورسعيد ، 10 مصابين الى مستشفى بور سعيد وتم نقل مصاب الى مستشفى المطرية لتلقى علاجهم.

جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

