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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة وإصابة 22 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت فتاة مصرعها عقب وقوع حادث تصادم اثنين مينى باص بالدقهلية، حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى فيما اصيب 22 شخصا آخرين.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم 2 مينى باص  على طريق المطرية- بورسعيد مما أسفر عن وقوع  مصرع بسملة محمد عباس 18 عاما مقيمة المطرية فيما اصيب" 22 شخصا اخرين أثناء توجههم لعملهم.


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة 23 شخصا  بأصابات متفرقة وتم نقل 12 مصابا الى مستشفى 30يونيو ببورسعيد ، 10  مصابين  الى مستشفى بور سعيد وتم نقل مصاب الى مستشفى المطرية   لتلقى علاجهم.
جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.
 

وقوع حادث تصادم مستشفى بور سعيد فى حادث طريق المطرية ضباط المباحث شرطة النجدة سيارات الإسعاف تلقت شرطة النجدة بالدقهلية الدقهلية

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