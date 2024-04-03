وسط حضور رياضي وجماهيرى باستاد القاهرة..حماة الوطن يختتم بطولة كأس الحزب لكرة القدم

شهد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، المباراة النهائية للموسم الثاني من بطولة كأس الحزب لكرة القدم، والتي فازت فيها أمانة الإسكندرية بعدما تغلبت على أمانة الدقهلية بركلات الترجيح، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية، مساعد الأمين العام، كريم إمام، أمين شباب الحزب، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حماة الوطن.

كما شارك في ختام بطولة كأس حماة الوطن لكرة القدم، عدد من رموز الرياضة المصرية يتقدمهم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد شبانة، أيمن يونس، هشام يكن، ضياء السيد، محمد عبد الجليل، حسن مصطفى، وبشير التابعي.

وقدم الحزب كأس بطولة حماة الوطن لأمانة الإسكندرية، كما تم تكريم اللاعبين بعد الفوز بالمركز الأول، وأمانة الدقهلية بالمركز الثاني، وأمانة السويس بالمركز الثالث.

يشار إلى أن بطولة كأس حماة الوطن لكرة القدم، بمشاركة 8 مجموعات تمثل جميع الأمانات على مستوى الجمهورية.