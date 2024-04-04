عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سرقوا مخزنًا في فيصل.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة طبقًا للقانون

الحبس
الحبس

قرّر قاضي المعارضات تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة مخزن في فيصل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

فيصل عقوبة السرقة قاضي المعارضات قانون العقوبات مخزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

ترشيحاتنا

ناقد رياضي : الديربي المصري هو الأقوى عربيا وقاريًا

لوحات معدنية وتوك توك..تعرف على القرارات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

بعد تعرضها للانتقاد بسبب صور السجن|ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل Realme به كل المواصفات القوية وبسعر رمزي

سرقوا مخزنًا في فيصل.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة طبقًا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بالزي الأردني| شاهد

اشتعال المنافسة.. رينو وفولفو تتعاونان على ابتكار شاحنة Flexis الكهربائية

طريقة عمل بسكويت البرازق في البيت

مي عمر تثير الجدل على السوشيال ميديا بالبرتقالي| شاهد

فيديو

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ