متابعة حصاد محصول بنجر السكر وبدء اختيار الحقول الصالحة لزراعة الأرز ببورسعيد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 139 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 مارس وحتى 1 أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع جمعية الخدمات للهيئة القبطية الإنجيلية، قافلة بيطرية مجانية وارشادية بمركز أبو النمرس، وتم عمل رش وتجريع وعلاج 2671 رأس ماشية.

كما تم عقد ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما واصلت المديرية شن حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 6 أطنان و655 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 42 ألفا و583 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، أول ندوة للنهوض بزراعة القطن استعدادا لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع إلقاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعي القطن.

فيما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميداني على زارعات القمح والفحص والتوعية بالأمراض الفطرية وخاصة الاصداء وطرق المكافحة بنواحي مركز أشمون، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز قويسنا، والمرور على زراعات بنجر السكر، كما تمت إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها الرقابية على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم تحرير 12 محضر ذبح خارج السلخانة، كما تم ضبط 30 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بمركز ومدينة منيا القمح، حيث تم إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرش لمكافحة الطفيليات الخارجية.

كما شنت المديرية حملات على اسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالي طن و48 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفرومة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 188 ألفا و692 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 8790 حيوانا، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عددا من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والبطاطس وفحص النباتات، كما تم المرور على الإدارة الزراعية بالعامرية والأقسام بداخلها، لمتابعة سير العمل، وتم أيضاً المرور على زمام إدارة العامرية لمتابعة حالة الزراعات الشتوية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر والمرور على زراعات القمح.

وأعلنت المديرية بدء اختيار الحقول التي سيتم زراعتها أرزا لتسويتها بالليزر كخدمه إرشادية مجانية لمزارعي القطاع الزراعي ببورسعيد، كذلك تم مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس بنواحي المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم انجازه من أعمال وبحث خطة العمل القادمة، كما تم متابعة التجهيزات اللازمة لمدارس الإنتاج الحيواني والداجنى واختيار المواقع الملائمة للتنفيذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز بحوث الصحراء.

واستقبلت الإدارة الزراعية بمدينة أبو زنيمة 1000 شتلة من الزيتون و1000 شتلة مانجو و500 شتلة ليمون و3000 شتلة من الكازورينا، وتم توزيع الشتلات على المدارس والمساجد ومختلف الجهات الحكومية بالمدينة علاوة على زراعة الطريق.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم، حيث تم تحرير 4 محاضر ذبيح خارج المجازر ولحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تشكيل لجان تحصين بقرى مراكز المحافظة وعقد الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية ومدى الخسائر الاقتصادية لعدم الاستجابة للتحصين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة خطة العمل، كما تم تفقد مراكز تجميع الألبان بمركز منفلوط ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأطلقت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي أولى قوافل حملات الرعاية البيطرية، لتوعية المربين، كما تم تحصين 400 رأس أبقار وجاموس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمجان علاج باطني لـ85 رأس ماشية من الأمراض المختلفة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على بعض الجمعيات الزراعية، لمتابعة عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.