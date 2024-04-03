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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب لا ترى مجاعة في غزة

ثالث مجاعة بالعالم.. أكسيوس: رد أمريكي قوي على إسرائيل بسبب عملية رفح

كارثة في غزة
كارثة في غزة

كشفت منصة “أكسيوس” الأمريكية أن هناك مصادر أكدت لها الانقسامات المتصاعدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن عملية رفح.

وذكرت المصادر أن هذا ظهر بوضوح  في اجتماع عبر الفيديو بين كبار المسئولين.

وقالت إن الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين أن الخطة بشأن العملية في رفح غير مقنعة وغير قابلة للتنفيذ، مؤكدة بذلك ما سبق وما نشرته أكسيوس قبل ساعات.

وفي تحديث لتقرير  “أكسيوس” الذي سبق ونشرته من ساعات، فالأمريكيون أكدوا أنهم لا يثقون في الخطة الإسرائيلية لإبعاد المدنيين من مناطق القتال.

وقال المسئولون الأمريكيون إن الأزمة الإنسانية بغزة لا تخلق ثقة في قدرة إسرائيل على إجلاء فعال للمدنيين من رفح.

ونقلت أكسيوس عن المسئول في الإدارة الأمريكية سوليفان، أنه حذر من أن إسرائيل قد تصبح مسئولة عن ثالث مجاعة يشهدها العالم في القرن الحالي.

وذكرت أكسيوس أن الإسرائيليين ردوا بأنهم لا يتفقون مع اقتراب غزة من حافة المجاعة وأن جيشهم لديه معلومات أفضل.

وأوردت “أكسيوس” ردًا قويًا للجانب الأمريكي الذي أبلغ الإسرائيليين "بأنهم الوحيدون في العالم الذين يزعمون أن غزة ليست على وشك المجاعة".

 

واشنطن وتل أبيب عملية رفح الخطة الإسرائيلية لا يثقون ثالث مجاعة يشهدها العالم

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