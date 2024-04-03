ماجدة موريس: أسماء جلال وانتصار ومى عمر الأكثر إجادة فى دراما رمضان

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها بشكل عام فى العنصر النسائى بالأعمال الدرامية المعروضة فى رمضان الحالى، موضحة أن أعمال هذا العام لم تشهد بطولات نسائية مطلقة مثل الأعوام السابقة ولكن هناك تميز نسائي فى الأعمال الفنية.

وقالت ماجدة موريس فى تصريح لصدى البلد: مى عمر فاجأتني فى مسلسل "نعمة الافوكاتو" حيث استطاعت أن تقدم شخصية المحامية بشكل جيد بعيدا عن حالة المبالغة التى شهدها العمل فى بعض أحداثه كما لفتت إنتصار الأنظار إليها فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وقدمت دورا إيجابيا كما استطاعت ليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف أن يقدما أدوارا مميزة أيضا فى نفس العمل.

وأوضحت ماجدة موريس: أسماء جلال أيضا قدمت دورا جيدا فى مسلسل أشغال شقة وكان بمثابة بطولة مشتركة مع الفنان هشام ماجد.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ومسلسل أشغال شقة عرض فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي ، ومن بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.