لحظة وصول فريق سيمبا التنزاني إلي القاهرة لمواجهة الأهلي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول فريق سيمبا التنزاني إلي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكتب شوبير :"لقطات من وصول سيمبا التنزاني إلي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ".





ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرةوذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحاليفي اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.



وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاقالمران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراةسيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏





وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركةاللاعبين.‏

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعببنجامين مكابا.‏

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