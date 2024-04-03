عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة وصول فريق سيمبا التنزاني إلي القاهرة لمواجهة الأهلي

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول فريق سيمبا التنزاني إلي  القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


 

وكتب شوبير :"لقطات من وصول سيمبا التنزاني إلي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ".


 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرةوذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحاليفي اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.
 

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد  عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاقالمران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراةسيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏


 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركةاللاعبين.‏

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعببنجامين مكابا.‏

FD4EB1F4-1C42-4FB7-A0D0-B2A9F52DADFB
FD4EB1F4-1C42-4FB7-A0D0-B2A9F52DADFB
6FF19F06-C024-419A-9BEE-616F4531D8C4
6FF19F06-C024-419A-9BEE-616F4531D8C4
F940D213-A917-4DEF-8107-A1E675A5F95D
F940D213-A917-4DEF-8107-A1E675A5F95D
E176D882-4307-49CE-B067-8C0EB73959B3
E176D882-4307-49CE-B067-8C0EB73959B3
احمد شوبير ابطال افريقيا الإعلامي أحمد شوبير إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا سيمبا التنزاني فريق سيمبا لاعبي الفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مختار التتش بالجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

ترشيحاتنا

أبو الغيط: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الطريق الوحيد للسلام في المنطقة بأسرها

مع اقتراب العيد.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

خلال 24 ساعة.. استشهاد 59 فلسطينيا في 5 مجازر ارتكبها الاحتلال

الطلاب بخير| أول رد رسمي بشأن ظهور حالات جديري مائي بمدرسة حدائق أكتوبر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بقـ.تل شقيقته في المطرية

جيش الاحتلال يحمل حزب الله مسئولية إصابة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ